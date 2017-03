François Fillon veut "un code de bonne conduite" pour les ministres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Kaboul: au moins un mort et 19 blessés dans une explosion contre un bus

États-Unis: le nord-est se prépare à affronter la plus grosse tempête de neige de l'hiver

"Dans la foulée de l'élection présidentielle, la vie publique sera profondément réformée. Nous la mettrons au niveau des meilleurs standards internationaux. Je constituerai un gouvernement restreint avec 15 membre au total" poursuit-il. "Les ministre signeront un code de conduite (…) Ce code garantira la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d’intérêts et la bonne utilisation des moyens publics."

François Fillon présentait (de nouveau) son programme présidentiel, ce lundi matin. Au-delà de ses propositions, déjà évoquées depuis la primaire de la droite, le candidat de la droite et du centre en a profité pour annoncer "un code de conduite" pour ses futurs ministres, en écho, évidemment aux révélations du Canard enchaîné. "Je ne laisserai pas les lobbies, les intérêts catégoriels, les corporatismes et les conservatismes freiner ce mouvement qui aura été décidé de manière démocratique" avance-t-il.

