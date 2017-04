François Fillon veut "bousculer tous les scénarios écrits"

Donné battu par les sondages à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon a tenu mardi soir à Lille son dernier meeting avant "le moment de vérité".

Le vainqueur de la primaire de la droite et du centre s'est dit convaincu de "bousculer tous les scénarios écrits" afin que l'année 2017 devienne celle du "sursaut" et non des "prétendues affaires" et "bavardages".

"Je sens que nous allons bousculer tous les scénarios écrits par d’autres que nous. Je sens cette volonté française qui se lève, je sens que nous allons faire l’Histoire", a-t-il lancé

"La campagne n'aura pas été un long fleuve tranquille, plutôt une rivière en crue pleine de rapides", a-t-il déclaré devant plusieurs milliers de partisans.

