François Fillon : "Je suis le seul qui propose un espoir !"

François Fillon continue sans fléchir sa campagne et présentera ce lundi son programme depuis son QG, à Paris. Dans un entretien accordé aux Echos, il affirme ce dimanche "proposer un choc puissant pour le plein emploi, l'amélioration du pouvoir d'achat et la sécurité". "Tout cela nécessite un effort qui n'est pas considérable", avoue l'ancien Premier ministre. "Il consiste à revenir à la situation d'avant les délires socialistes, et donc, notamment, à supprimer les 35 heures et à passer l'âge de la retraite à 65 ans".

"L'objectif est d'arriver en fin de quinquennat à un taux de chômage inférieur à 7%, une croissance supérieure à 2%, des finances publiques à l'équilibre pour commencer à réduire l'endettement et la remise sur pied d'un projet européen avec l'Allemagne", précise-t-il.

Un volet pouvoir d’achat de "plus de 10 milliards d’euros"

Le candidat à l'élection présidentielle avoue également avoir amélioré certains volets de son programme, "notamment la baisse des charges salariales, afin qu'elle bénéficie davantage aux bas salaires". "Il s'agira d'un forfait de 350 euros par salarié par an, 700 euros pour un couple, soit un effort substantiel de 7,7 milliards d'euros. L'ensemble de ces efforts, 40 milliards d'euros pour la compétitivité et plus de 10 milliards pour le pouvoir d'achat, seront financés par les économies sur la dépense publique et par la hausse de deux points du taux normal de TVA. Le taux intermédiaire de 10%, qui concerne par exemple le bâtiment et la restauration, ne bougera pas, ni les taux réduit et super-réduit", indique-t-il.

Les impôts et les cotisations sociales pour les entreprises

En matière d'impôts, François Fillon promet de relever dès 2018, "le plafond du quotient familial sera relevé dès l'année prochaine, de même que sera rétablie immédiatement l'universalité des allocations familiales". Mais il prévoir également "la suppression de l'ISF et la création d'un prélèvement fiscal libératoire à 30% pour les revenus du capital, sachant que le régime de l'assurance-vie et du Livret A ne changeront pas" et "la possibilité de déduire de ses impôts 30% des investissements réalisés dans des PME".

En ce qui concerne les baisses de cotisations sociales pour les entreprises, le candidat prévoit 25 milliards d'allégements de charges et de taxes sur tous les salaires, "qui s'ajouteront à la transformation dès 2018 du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) en baisse directe de cotisations". En outre, "l'impôt sur les sociétés sera abaissé à 25% par étapes, et les baisses de charges seront intégralement appliquées d'ici à 2019".

La fonction publique

Pour procéder à la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, François Fillon veut mettre en place "des négociations secteur par secteur, en échange de hausses de salaire, de perspectives de carrière et d'amélioration des conditions de travail". "Il y a près de cinq millions et demi d'agents publics aujourd'hui. Si leur temps de travail remonte de 10 %, le calcul est simple. L'effort demandé est une baisse des effectifs de 9 % en cinq ans, soit moins de 2% par an", explique-t-il.