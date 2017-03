François Fillon lance un appel aux élus de son camp : "Mon examen de conscience je l’ai fait, il vous revient maintenant de faire le vôtre"

18h05 : Un communiqué à venir des anti-Fillon

Le Monde annonce que Xavier Bertrand, Christian Estrosi et Valérie Pécresse vont publier un communiqué "avant le 20 heures de Fillon". En début d'après-midi, Christian Estrosi, président de la région Paca, a annoncé sur BFMTV la préparation d'une "initiative" avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand pour une "sortie respectueuse" de François Fillon. "Je refuse de conduire nos militants vers un suicide collectif", a-t-il tweeté.

18h : "Merci à vous qui ne baisserez jamais les bras"

François Fillon a publié plusieurs messages de remerciement sur le réseau social Twitter.

Merci à vous qui ne baisserez jamais les bras, à vous qui avez su braver les injonctions.

Hommage à vous les militants de la France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/6q4Sh3jxey — François Fillon (@FrancoisFillon) 5 mars 2017

Vous êtes la France qui vient de loin. Vous êtes le peuple qui ne fait pas de bruit, qui a du bon sens. #FillonTrocadéro pic.twitter.com/mfHCBQRZkP — François Fillon (@FrancoisFillon) 5 mars 2017

Vous êtes les électeurs de la droite et du centre bien décidés à faire de l’élection présidentielle le point de départ d'un pays qui renait. — François Fillon (@FrancoisFillon) 5 mars 2017

16h15 : Après 30 minutes de discours, François Fillon a terminé son intervention en lançant un appel à ses soutiens et aux élus de la droite : "Laisserez-vous les passions du moment l’emporter ? Vous laisserez-vous dicter par l’écume des choses ? Je continuerai à dire à mes amis politiques que ce choix leur appartient et ne leur appartient pas. Ce choix est le vôtre à travers votre suffrage et ce sera, j’en suis sûr, celui de toute la France. Vive la France ! Vive la République !

16h05 : Terrorisme et examen de conscience

"Ce qui se passe actuellement donnerait presque à croire que nous sommes dans une comédie si durant ces cinq années ne s’était pas présenté un terrible danger, je veux parler du terrorisme islamique. (...) La France ne peut pas servir de sanctuaire à l’islamofascisme", lance François Fillon. "A cette inquiétude légitime, s’est ajoutée cette chasse à l’homme qui me vise et qui cherche à affaiblir la droite."

Il a dénoncé le bilan du quinquennat Hollande, a qualifié Emmanuel Macron de "porte-serviette" du président et expliqué avoir fait son "examen de conscience". "Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, il vous revient maintenant de faire le vôtre."

16h : Il admet des "erreurs"

"Au-delà des trahisons du calendrier judiciaire, c’est bien par ma faute que le projet que je porte rencontre de si formidables obstacles. J’ai commis la première erreur en demandant à mon épouse de travailler pour moi", car c'était "plus commode", dit-il. "Je n’aurais pas dû le faire", poursuit le candidat. "J’ai commis une seconde erreur dans la manière de vous en parler. Lorsqu’on est profondément honnête, lorsqu’on a passé sa vie pour l’intérêt général, il est difficile de faire face à une telle campagne."

15h55 : François Fillon critique "le hollandisme"

Le candidat de la droite a multiplié les attaques contre le gouvernement. "Je comprends votre inquiétude, elle s’est d’ailleurs amplifié pendant 5 ans. Cinq années où nous avons vu notre pays descendre dans un long hiver. Toutes les décisions lourdes importantes, reportées, la nomination des amis parce qu’ils sont des amis, le mépris de la vérité qui dérange. (...) "Notre pays n’a pas été gouverné, il a été géré par le premier secrétaire du PS."

15h45 : "Je vous dois des excuses"

Entouré d'élus de droite, comme François Baroin, Luc Chatel et Gérard Longuet, François Fillon a d'abord salué ses partisans qui ont su "braver les intempéries, les caricatures et, parfois même, les invectives", avant de se défendre : "Je suis devenu la cible de tous. (...) Même si toute cette charge contre moi est injuste, révoltante, instrumentalisée, je vous dois des excuses. Dont celles de devoir défendre mon honneur et celui de mon épouse alors que l’essentiel c’est de défendre mon pays."

15h40 : François Fillon entame son discours

"Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul, ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ?", a lancé François Fillon à son arrivée sur scène.



15h25 : Une affluence faiblarde ?

Selon BFM TV, les personnes présentes au rassemblement évoquent un public de "5.000 militants" environ. Bruno Retailleau, lui, a annoncé à la tribune le chiffre de 200.000 personnes : c'est relativement peu problable, puisque la place peut accueillir jusqu'à 50.000 personnes maximum.

15h : Un contre-rassemblement organisé place de la République à Paris

En parallèle au rassemblement de soutien à François Fillon, un "Rassemblement pour le respect du peuple, de la justice et de la presse" est organisé à 15h place de la République. Les organisateurs invitaient les intéressés à venir "avec des casseroles". Le philosophe Raphaël Glucksmann a fait part de sa présence.

Qu'il pleuve, qu'il vente, nous serons à République à 15h. Contre la corruption et les attaques de Le Pen et Fillon.#TouchePasALEtatDeDroit — Raphael Glucksmann (@rglucks1) 5 mars 2017

14h45 : Marine Le Pen ne voit pas de problème avec le rassemblement

Invitée de BFM Politique ce midi, la présidente du Front national s’est déclarée hostile à un remplacement de François Fillon par Alain Juppé, qui serait pour elle "une absence totale de respect du processus démocratique." "Je pense aux électeurs de la droite et du centre qui se sont déplacés et qui ont payé deux euros pour choisir leur candidat. On leur apprend qu’on va pourtant réintroduire ce candidat dont ils ne voulaient pas, tacle la candidate frontiste. Ce n’est pas la première fois que Les Républicains ou le PS s’assoient sur un vote", a-t-elle expliqué.

Concernant le meeting de ce dimanche, elle a déclaré "ne pas voir le problème. Nous sommes dans un pays qui donne des leçons de démocratie à la terre entière. Je ne vois pas en quoi on peut s’opposer à ce qu’un candidat à la présidentielle puisse organiser une manifestation".

14h30

Le dimanche de tous les risques, pour François Fillon. Empêtré dans les affaires, cernés par les défections, le candidat de la droite joue son va-tout en réunissant ses soutiens au Trocadéro, à Paris. Ce "grand rassemblement populaire" doit réunir au moins 40.000 personnes pour être considéré comme un succès par les proches de François Fillon (qui parlaient de 100.000 personnes plus tôt cette semaine).

Sur son compte Twitter, le candidat Les Républicains a affirmé vouloir "démontrer la force de la volonté populaire". "Tenez bon, comme je tiens bon. La France mérite notre courage!", a-t-il écrit à midi. Il s'exprimera à 15h30 devant ses soutiens, qui ont commencé à se réunir, malgré une météo capricieuse. François Fillon s'exprimera aussi à 20h dans le JT de France 2. Il a par contre annulé sa venue dans la matinale d'Europe 1, demain.

Pendant que le candidat compte ses troupes, le parti s'active. On apprend dans Le Figaro que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont appelé samedi soir pour "examiner les pistes de sortie de crise".

Christian Estrosi, président de la région Paca, a lui annoncé sur BFMTV la préparation d'une "initiative" avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand pour une "sortie respectueuse" de François Fillon. "Je refuse de conduire nos militants vers un suicide collectif", a-t-il tweeté.

Arrivée au #Trocadero. Déjà un monde fou pour accueillir @François Fillon , malgré la pluie 👏👏👏FillonTrocadero 👍 pic.twitter.com/K7WQ7JoADO

— J. Garriaud-Maylam ن (@senateurJGM) 5 mars 2017