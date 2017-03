François Fillon souffre d'un "rejet plus fort que pour Marine Le Pen" dans un nouveau sondage

François Fillon décroche dans le sondage Kantar Sofres OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, réalisé après sa déclaration de mercredi où il annonçait son maintien.

Au premier tour de la présidentielle, il ne récolte plus que 17% des suffrages (-3 points), loin derrière Marine Le Pen (26%, -1) et Emmanuel Macron (25%, stable). François Fillon ne devance plus que d'un point le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon (16%, +2). Même en prenant en compte la marge d'erreur, l'élimination de François Fillon au premier tour devient une hypothèse plausible.

"Selon notre enquête, 58 % des électeurs expliquent qu'ils ne “voteront jamais” pour lui. François Fillon suscite aujourd'hui un rejet nettement plus fort que Marine Le Pen, dont 53 % des électeurs déclarent qu'ils ne “voteront” jamais pour elle", ajoute Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Public France.

L'institut de sondage a aussi testé l'hypothèse d'un retour d'Alain Juppé. Il se qualifierait pour le second tour avec 24,5% des suffrages, derrière Marine Le Pen (27%) mais bien devant Emmanuel Macron (20%) et Benoît Hamon (13%). Face à Alain Juppé, le leader d'En marche ! perd donc 5 points par rapport à une candidature de François Fillon. "Il y a toute une frange de l'électorat qui hésite, qui glisse de François Fillon vers Emmanuel Macron et qui, à l'inverse, peut revenir vers Alain Juppé, preuve qu'aujourd'hui, rien n'est encore fixé dans les esprits, analyse Emmanuel Rivière.