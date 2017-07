François Fillon : "Mon silence ne sera pas éternel"

Pour le moment, il reste quasi-muet. Mais cela ne durera pas. Extrêmement discret depuis sa défaite à l'élection présidentielle, François Fillon devrait petit à petit faire parler un peu plus de lui. Lundi 3 juillet, l'ancien patron de Matignon avait réuni ses soutiens dans une école du très chic 7e arrondissement de la capitale. Thème de la soirée (dont Le Parisien raconte les coulisses) : "vin rouge, saucissons, fromages", selon le carton d'invitation.

Une quarantaine de personnes étaient présents, dont sa femme Penelope. "Je ne mérite pas vos applaudissements parce que je n'ai pas réussi à répondre à vos attentes" a lancé François Fillon; après avoir été salué. Et de poursuivre : "Après les événements qui viennent de se produire, il est normal que je fasse une cure de silence à Solesmes et que je m'occupe de mes enfants et de ma femme qui ont beaucoup souffert durant cette campagne", a déclaré l'ancien Premier ministre, qui possède un manoir dans la ville de Solesmes, dans la Sarthe.

Pas une phrase sur les affaires… mais une promesse, voire une menace: "Mon silence ne sera pas éternel. Le moment venu, j'écrirai ce que j'ai sur le cœur», a-t-il poursuivi, laissant entrevoir la possibilité d'un prochain ouvrage. Une information que RTL a confirmée ce mercredi. François Fillon serait en négociation avec sa maison d’édition pour l’écriture d’un nouveau livre.