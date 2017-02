La tendance se dessinait depuis quelques jours, elle est désormais bien réelle. Dans un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique, François Fillon serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle de mai prochain. L'ancien Premier ministre ne récolte désormais plus que de 19 à 20% des voix, selon que le centriste François Bayrou soit candidat ou non. Un plongeon de 5 ou 6 points en seulement quelques semaines.

Englué dans l'affaire dite du "Penelopegate", le vainqueur de la primaire de la droite et du centre passe pour la première fois sous la barre des 20%. Au premier tour, il serait alors devancé par Marine Le Pen, qui arriverait en tête avec 26% ou 27% des voix.

En deuxième position, on retrouverait Emmanuel Macron, qui récolterait entre 22% et 23% des voix (toujours selon la décision de François Bayrou de se présenter ou non).

Par ailleurs, le sondage révèle une embellie pour Benoît Hamon qui culminerait à 16-17%, soit un bond de 10 à 11 points par rapport à début janvier. Il devancerait largement le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (10%, en baisse de 3 à 4,5 points).

