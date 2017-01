François Fillon répond à Christian Estrosi : "C'est moi le candidat à l'élection présidentielle"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

STIB: il est désormais possible de charger instantanément sa carte Mobib à domicile

Deux nouveaux soutiens pour Emmanuel Macron : Corinne Lepage et Jean-Marie Cavada

Angela Merkel honorée par les universités de Louvain et Gand

En savoir plus

En outre, il a adressé une mise en garde à ceux qui lui reprochent d'oublier les "millions de Français délaissés" et les "classes moyennes" : "Mon programme est plus social que tous les autres puisque c'est le seul qui permet le retour vers le plein-emploi. Tony Blair disait: 'Est social ce qui permet d'avoir à chacun un emploi'. Que ceux qui utilisent le mot 'social' se souviennent de cette définition. Je suis blairiste". Les Républicains qui ne sont pas d'accord avec lui sont désormais prévenus...

Selon lui, ce dernier devrait "lancer un signal à la France qui travaille", plutôt que de promettre "du sang et des larmes". Il a donc proposé de restairer la défiscalisation des heures supplémentaires.

Mercredi, lors d'un meeting à Nice, Christian Estrosi a sévèrement critiqué le programme de François Fillon. "Le mot social n'est pas une grossièreté. En laisser le monopole à d'autres serait courir à notre perte [...] On ne gagnera pas sans s'adresser aux millions de Français délaissés", a-t-il lancé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres