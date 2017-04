François Fillon prévoit une "feuille de route" de trois ans pour ses ministres

Des résultats et encore des résultats. Voici la méthode de François Fillon pour son quinquennat. Dans le JDD, le député LR promet de fixer "à chaque membre du gouvernement une feuille de route pour trois ans. Il faut pouvoir, au bout de trois ans, vérifier que les objectifs ont été atteints et, le cas échéant, changer d'équipe gouvernementale" affirme-t-il.

Sans donner le nom de son Premier ministre, il présente son rôle, lui qui avait été traité de "collaborateur" par Nicolas Sarkozy. "Le Premier ministre ne sera ni un président bis ni un collaborateur. Il faut lui laisser l'autonomie suffisante si on veut qu'il soit efficace, responsable et qu'on puisse lui demander des comptes". Il faut "un Premier ministre qui gouverne". Et de préciser : "Désigner un Premier ministre voire une partie du gouvernement avant le premier tour, comme je voulais le faire initialement, ce serait donner le sentiment aux Français d'une forme d'arrogance."

En revanche, il promet que, même ceux qui l'ont lâché, pourront faire partie de l'équipe gouvernementale.

"On ne peut pas gouverner avec de la rancœur. Il faut faire table rase du passé", estime François Fillon. Mais il assure aussi qu'il n'aura plus de liens avec les Républicains, une fois au pouvoir. "Le jour où il est élu, le chef de l'Etat doit rompre les liens avec son parti. Je ne serai pas un président qui conduira des opérations partisanes, qui recevra des visiteurs du soir, qui dirigera en sous-main le parti."