François Fillon porte plainte contre le Canard Enchaîné

Le "Canard" avait révélé notamment fin janvier que Penelope Fillon avait été rémunérée comme attachée parlementaire pendant plusieurs années auprès de son mari ou son suppléant. Le candidat Républicain avait alors pendant la campagne dénoncé un "complot" politique et médiatique et avait affirmé que ces fuites dans les journaux étaient l'œuvre d'un "cabinet noir".

Il ne s'agit pas d'une simple plainte pour diffamation comme il est d'usage, mais d'une plainte fondée sur l'article 97 du Code électoral qui dispose : "Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros".

Le candidat Républicain éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle a déposé plainte contre Le Canard Enchaîné à propos des articles concernant les emplois fictifs présumés de sa famille. C'est l'hebdomadaire satirique qui l'annonce lui-même à la Une de son édition à paraître ce mercredi 3 mai. L'information a été confirmée à l'AFP ce mardi par l'entourage de l'ex candidat à la présidentielle. Un rédacteur en chef et un journaliste seront interrogés le 11 mai dans le cadre de cette procédure.

