François Fillon sur la polémique à propos de Sens commun : "C'est une forme d'intolérance que je trouve regrettable"

Dans un entretien publié dans Le Figaro à trois jours du premier tour, François Fillon revient sur la polémique au sein des Républicains à propos de Sens commun. Les soutiens d'Alain Juppé ne digèrent pas les les propos de François Fillon invitant le mouvement proche de la Manif pour tous à participer à une majorité élargie.

Pour le candidat de la droite, cette polémique est "une forme d'intolérance" qu'il trouve "regrettable", et l'expression de ce politiquement correct que je combats par ailleurs".

L'ancien Premier ministre poursuit : "Je me souviens du gouvernement que j'avais composé avec Nicolas Sarkozy. Il y avait Alain Juppé, mais il y avait aussi Christine Boutin et Bernard Kouchner! Je n'ai pas le souvenir que cela ait choqué qui que ce soit."

"Je n'adhère pas à toutes les positions de Sens commun, mais ils le savent et me soutiennent parce qu'ils pensent que j'ai le meilleur projet, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sectaires. Ils ont leur place dans une majorité et ils ont fait preuve d'une très grande solidité dans cette campagne. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde", tacle le candidat, qui estime que "pour construire, il faut rassembler".

"En excluant certains au motif qu'ils ne seraient pas dans 'le sens de l'histoire', on contribue à créer les conditions de tensions, d'affrontements et de communautarisme", prévient François Fillon.