Fin des investigations dans le cadre de l'affaire Fillon

Selon des informations de BFM TV, les juges en charge de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de l'épouse et des enfants de François Fillon ont indiqué qu'ils étaient arrivés à la fin de leurs investigations.

Le parquet national financier devra maintenant donner son avis, d'ici trois mois, sur un éventuel procès de l'ancien candidat à la présidentielle de 2017.

François Fillon, mis en examen dans ce dossier (pour "détournement de fonds public", "complicité et recel de détournement de fonds publics", "recel et complicité d'abus de biens sociaux" et "manquements aux obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique") avait été réentendu au début du mois de septembre au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris.

Les enquêteurs avaient remis aux juges leur rapport de synthèse cet été.

Après des révélations du Canard enchaîné, le 25 janvier 2017, le parquet national financier avait ouvert une enquête qui a fait basculer l'élection présidentielle et les chances éventuelles de victoire de François Fillon.

Le dossier concernait les soupçons d'emplois fictifs de sa femme Penelope et de ses enfants lorsqu'ils étaient assistants parlementaires. L'enquête visait également le salaire de 3.500 euros net par mois touché par Penelope Fillon durant la période entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2013 pour un emploi à la "Revue des deux deux mondes".