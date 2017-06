François Fillon : "Je ne suis plus qu'un citoyen parmi les citoyens"

François Fillon n’envisage pas le retour en politique, toutefois, en tant que « citoyen », il ne s’interdit pas de se soucier de la République et de la droite. Ainsi, dans un message adressés aux membres de son micro-parti Force républicains, qui se sont réunis mardi pour une assemblée générale post-élection, il donne quelques conseils.

«Je ne suis plus qu'un citoyen parmi les citoyens, mais, ceci dit, il n'est pas interdit de parler, de réfléchir, de servir la République autrement», a indiqué l’ex-candidat à la présidentielle dans son message. Pour lui, il y aura «à l'évidence, une nécessité pour la droite d'actualiser sa pensée et son projet» dans «notre époque (qui) cherche ses boussoles». «Je souhaite que Force républicaine puisse tenir ce rôle», a annoncé François Fillon, en remerciant «de tout cœur» ses soutiens et se félicitant de les savoir «toujours là» en dépit des «coups durs».

François Fillon compte d’ailleurs se reposer cet été pour recharger ses batteries auprès de ses proches.