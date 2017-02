François Fillon : "Je m'en remets désormais au suffrage universel"

Cette fois, c'est officiel. Après l'avoir évoqué en privé, François Fillon affirme dans une interview au Figaro qu'il ne renoncera pas à la présidentielle, même en cas de mise en examen. "J'avais souhaité que la justice agisse vite dans cette période particulière qu'est la campagne présidentielle. Mais la justice n'a pas pris de décision" explique-t-il. "L'enquête se poursuit et l'horloge tourne. Plus on s'approche de la date de l'élection présidentielle, plus il serait scandaleux de priver la droite et le centre d'un candidat.

Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire: je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire."

Selon lui, "les conditions sont difficiles" pour cette campagne. "Je dois tout affronter: les mensonges, les attaques, le calendrier, les opérations ciblées pour perturber mes déplacements… On voit bien qu'il y a une opération lourde, conduite pour empêcher le candidat de la droite et du centre. Cela ne m'intimide pas et c'est en train de renforcer la volonté des électeurs de la droite et du centre."