François Fillon : "Un jour, je parlerai, mais c'est trop tôt"

Muré dans le silence depuis sa défaite au premier tour de la présidentielle, le 23 avril, François Fillon a glissé au JDD : "Un jour, je parlerai, mais c’est trop tôt." L'homme, qui selon le journal a la voix "comme encore cassée par sa défaite", veut "savoir d’où c’est venu et comment ça s’est passé".

Pour lui, les affaires qui ont ruiné sa campagne ont été orchestré par quelqu'un. Mais qui ? Il a trois hypothèses : "Le pouvoir ; quelqu’un de mon camp ; un autre personnage extérieur à la politique [dont il ne veut pas dire le nom]."

Au cours d’une longue enquête, le JDD a interrogé les membres de la garde rapprochée du candidat LR à la présidentielle.

Son ancien porte-parole, Thierry Solère, résume : ""François nous a menti, à tous, tout le temps".

François Fillon reste pourtant droit dans ses bottes. "Je suis tourné vers l’avenir. Et puis seul le résultat compte : si j’avais gagné, on aurait dit que j’avais tout bien géré ; comme j’ai perdu, on dit qu’on a tout fait mal."