François Fillon : "J'ai pris ma décision je ne reviendrai pas dessus"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fillon aux frondeurs : "Vous m'aidez ou vous me compliquez la tâche ?"

Ligue des champions: sans capitaine, le PSG et Emery face au verdict du Barça

Le beau Danube bleu, 150 ans de valse et toujours en piste AFP

@EPhilippe_LH "une armee qui se débande c'est une armée qui perd. Tout le temps! @FrancoisFillon est le candidat légitime. Alors on y va."

Il s'est évidemment directement adressé aux députés qui attendaient de lui une clarification. "La question, c’est : est-ce que vous m’aidez ou est-ce que vous me compliquez la tâche ?" a-t-il lancé. Ces derniers ont finalement décidé de retirer leur demande de bureau politique.

Une fois de plus, François Fillon a dû taper sur la table. Menacé par une vingtaine de frondeurs, le candidat de la droite a rejeté toute idée d'un bureau politique, qui remettrait en cause sa candidature. "Il n y a pas de solution alternative majeure" a-t-il lancé aux députés Les Républicains à l'Assemblée nationale. "Cela poserait le problème de l'effacement de notre famille politique. J'ai pris ma décision je ne reviendrai pas dessus."

