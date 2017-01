François Fillon insinue qu'Internet est arrivé en France grâce à lui

Qui en a fait le plus pour les nouvelles technologies entre François Fillon et Emmanuel Macron ? En visite vendredi à Las Vegas pour le CES, le plus grand salon mondial de l'électronique, le vainqueur de la primaire de la droite a voulu mettre les choses au clair. Très branché nouvelles technologies, il était cette année le seul candidat à la présidentielle à s'être déplacé sur ce salon. Et il n'a pas échappé aux questions sur Emmanuel Macron, qui était, lui, ambassadeur du salon l'année dernière.

Alors, François Fillon voulait-il remplacer la star du salon 2016, Emmanuel Macron ? La question l'a agacée, lui qui a "toujours été passionné par la technologie. J'ai toujours eu le dernier téléphone sorti, le dernier ordinateur et je m'intéresse toujours aux derniers appareils photos."

Il a interrogé : "Qu'est ce que Monsieur Macron a fait en matière de technologie ? Et moi, qu'est ce que j'ai fait ? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécoms avec des fonctionnaires ?"

A en croire François Fillon, c'est grâce à lui qu'Internet est arrivé en France !

Mais sur Internet, justement, des utilisateurs des réseaux sociaux ont tenu à rappeler qu'Internet a été inventé par des fonctionnaires, des militaires et des chercheurs. Et qu'en 1996, François Fillon, ministre des Télécommunications, est à l'origine d'un amendement qui souhaitait la création d'une entité de contrôle et de régulation du web, amendement censuré par le Conseil constitutionnel à cause de sa "dangerosité pour la démocratie et la liberté d’expression".