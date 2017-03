François Fillon : l'enquête étendue à "l'affaire des costumes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

NBA: Dwyane Wade (Chicago) blessé et forfait pour la fin de la saison régulière

À l'occasion de son déplacement à Caen jeudi soir, François Fillon a dénoncé ceux qui fouillent "dans les poubelles" et l’attaquent "sur des boutons de guêtre".

Jusqu'ici, le trafic d'influence ne figurait pas au nombre des chefs de mise en examen retenus dans le cadre de cette enquête portant sur des emplois présumés fictifs occupés par l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle, Penelope, et deux enfants du couple, Charles et Marie.

Selon les informations du journal Le Parisien, qui cite une source judiciaire, le parquet national financier (PNF) a délivré aux juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'épouse et les enfants de François Fillon un réquisitoire supplétif contre X pour "trafic d’influence".

