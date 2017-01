François Fillon en baisse dans les sondages

Après une période faste pour François Fillon, dans la lignée de sa victoire surprise à la primaire de la droite, les estimations de voix en sa faveur commencent à se réduire d’après un sondage Elabe pour les Echos et Radio classique. Par rapport à la fin novembre, le candidat perd entre 7 et 8 points : il totalise entre 23% et 25% des voix si François Bayrou se présente à l’élection présidentielle, de 26% à 28% si François Bayrou y renonce.

François Fillon a perdu 15 points chez les électrices et 17 points chez les plus de 65 ans. En cause ? Son positionnement ambigu sur la sécurité sociale.

Ainsi, l’avance qu’il avait sur Marine le Pen s’est réduite bien qu’elle ait perdu de 1 à 2 points selon ces mêmes estimations.

Elle se situe à 22-24 % d’intentions de votes.

C’est Emmanuel Macron qui est le grand gagnant de ce sondage.