François Fillon : "Comment imaginer un seul instant que cette affaire ne soit pas montée de toutes pièces pour m'abattre ?"

"Une manipulation grossière" : voilà comment François Fillon juge l'enquête préliminaire qui le vise depuis plusieurs jours. Au JDD, le député de Paris balaye toutes les accusations, notamment les dernières révélées par Mediapart.

"S’agissant du travail que mon épouse a effectué pour Marc de Lacharrière, elle a souhaité arrêter", explique-t-il. "Elle aurait aimé en faire plus mais elle a bien senti l’hostilité du directeur de la revue." Concernant la rémunération de Penelope Fillon comme assistante parlementaire, il amorce un début de mea culpa. "Nous sommes bien conscients que l’opinion a évolué sur ces sujets et c’est la première raison pour laquelle nous avons décidé qu’elle cesserait d’être rémunérée" explique-t-il. "Ensuite, la valeur ajoutée la plus importante de ma femme était liée à sa connaissance du terrain dans la Sarthe.

Etant devenu député de Paris, je pensais qu’elle pourrait maintenir le lien avec la Sarthe mais cela n’avait plus le même sens."

Dernière affaire, celle de la caisse noire des sénateurs UMP. "C'est une histoire ancienne. Elle concerne le groupe UMP et je peux être concerné comme tous les autres membres du groupe", admet-il.

Il est davantage prolixe pour sa défense. "Comment imaginer un seul instant que cette affaire ne soit pas montée de toutes pièces pour m'abattre ? Mais je ne me laisserai pas abattre" jure le candidat de la droite, qui va tenter de retrouver un nouveau souffle ce dimanche alors d'un grand meeting parisien. Et de préciser : "Il y a des forces qui sont à l'œuvre pour me faire taire et tenter d'affaiblir ma candidature, voire tenter de m'empêcher de me présenter." Serein, il affirme être "certain que la justice ne se laissera pas instrumentaliser par des manœuvres qui puent la calomnie."