"PenelopeGate" : François Fillon aurait fait rémunérer sa femme par l'Assemblée nationale dès 1982

Une nouvelle épine dans le pied de François Fillon ? Selon Mediapart, le candidat Les Républicains "a encore menti". D'après des informations du pure player (confirmées ensuite par BFMTV), sa femme n'aurait pas été rémunérée par l'Assemblée nationale depuis 1986 (comme François Fillon l'a déclaré lors de sa conférence de presse le 6 février)… mais depuis 1982.

"Penelope Fillon a en fait bénéficié d'argent public dès le premier mandat parlementaire de son mari, grâce à des contrats d'études ou de missions commandées par celui-ci", assène ainsi Mediapart, qui précise que les hommes de l'OCLCIFF, Office anticorruption, se penchent actuellement sur les premiers contrats de Penelope Fillon. Contacté par le site d'informations en ligne, l'avocat de François Fillon n'a pas souhaité commenté ces nouvelles révélations.

François Fillon a été mis en examen le 14 mars pour "détournements de fonds publics, complicité et recel de détournements de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux, et manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique". Fin mars, entendue par les juges d'instruction, Penelope Fillon a également été mise en examen, notamment pour recel d'escroquerie aggravée et recel de détournement de fonds publics.