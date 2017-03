François Fillon appelle les électeurs à "passer outre"

Lors d'un meeting à Orléans mardi soir, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre a cité Jeanne d'Arc, appelant au "rassemblement" de sa famille politique : "J'invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer pour la France".

"A Orléans, le mot soumission, cela fait des siècles qu'on l'ignore ! Moi non plus, je ne me soumets pas !", a lancé François Fillon.

"Nous sommes tous patriotes. Alors servons la patrie, elle qui attend le meilleur de nous (…) J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne.

Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui gouvernera la France", a-t-il poursuivi.

L'UDI, qui avait choisi de retirer son soutien à François Fillon en raison des emplois présumés fictifs visant sa famille, pourrait désormais conserver son alliance avec LR aux législatives, malgré l'influence d'Emmanuel Macron sur plusieurs de ses membres.

