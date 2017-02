François Fillon abandonnerait la hausse du taux intermédiaire de la TVA

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique signés sous la présidence de SM le Roi et du Chef de l’Etat zambien

Six Nations: la journée des Français

L'écrivain Mehdi Meklat accusé de racisme et d'antisémitisme : la polémique en 4 actes

François Fillon devrait abandonner la hausse du taux intermédiaire de la TVA, selon L'Express. "Cela a été décidé il y a quelques semaines. François Fillon a donné son aval, cela devrait être annoncé très prochainement", confie à l'hebdomadaire un pilier de la campagne. Durant la primaire, l'ancien Premier ministre avait déclaré que s'il était élu Président, il augmenterait le taux normal et le taux intermédiaire de la TVA, de 2 points, les faisant respectivement passer de 20 à 22% et de 10 à 12%.

