François Bayrou a téléphoné à Radio France pour se plaindre d'une enquête sur son parti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GB: Theresa May en quête d'un gouvernement, fragilisé en vue du Brexit

De plus en plus d'amendes, mais pas moins de morts selon la Cour des comptes

Philippines: Les forces US participent à la libération de Marawi

Jérôme Kerviel et son avocat auditionnés en garde à vue – BFMTV.COM

En savoir plus

"Voici ce qu’il me dit en substance : “Des gens de chez vous sont en train de téléphoner à des salariés du MoDem, de les harceler de manière inquisitrice, et de jeter le soupçon sur leur probité. C’est inacceptable”", raconte le directeur de l'investigation de Radio France, Jacques Monin à Mediapart.

François Bayrou, garde des Sceaux et président du MoDem, a téléphoné mercredi 7 juin à l'un des directeurs de Radio France pour se plaindre en des termes "assez menaçants" d’une enquête menée par des journalistes sur les contrats de travail des salariés et des assistants parlementaires de sa formation politique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres