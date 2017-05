François Bayrou renvoyé au tribunal

Le 10 janvier 2019, François Bayrou devra se présenter devant la 17e chambre correctionnelle de Paris à l'occasion d'un procès pour diffamation. La plainte a été déposée par l'association El Sistema France. Née en 2010 en Loire-Atlantique, cette association à but non-lucratif propose l'apprentissage de la musique classique et s'inspire du programme d'éducation musicale El Sistema, développé au Venezuela en 1975. Son objectif : favoriser l'inclusion sociale des enfants défavorisés. Selon la plainte consultée par l'AFP, l'affaire remonte au 28 septembre 2015.

Ce jour-là, lors du Conseil communautaire de Pau-Pyrénées, qui rassemble les élus des 14 communes de l'agglomération paloise, le maire de Pau a critiqué les motivations de l'association qui propose alors de lancer un projet de ce type dans sa ville. La vidéo de cette séance a été diffusée sur Web-TV Pau-Pyrénées et mise en ligne sur Dailymotion. Selon la plainte, François Bayrou a accusé El Sistema France de "s'enrichir indûment en instrumentalisant des expériences humanistes et musicales à son profit" et "en tentant d'extorquer des contributions financières aux communes qu'elle démarche". Le 30 novembre 2016, il a été mis en examen, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel le 3 avril 2017.

François Bayrou persiste et signe

Vendredi 19 mai, en déplacement à Pau, le nouveau ministre de la Justice a maintenu ses accusations. "C'est une association qui a essayé de se faire verser de l'argent par la ville alors qu'elle n'a rien fait pour nous. J'ai refusé et j'ai dit que je n'acceptais pas ces attitudes mercantiles, ce qui n'est pas une injure. Je l'ai dit en tant que maire et je le maintiens", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que la mairie avait d'abord cru à la compétence des membres de l'association, avant de réaliser qu'"ils ne savaient rien faire". Ils n'avaient "jamais créé un orchestre", a-t-il fustigé.

"Nous avons créé cet orchestre symphonique avec des gens des cités et ils se produisent, c'est une réussite incroyable. Et eux, quand on était sur le point de créer cet orchestre, ils ont voulu nous faire signer une convention qui prévoyait qu'on leur verserait entre 8 et 15%, à leur discrétion, de toutes les sommes consacrées à l'orchestre, des sommes d'argent public et des sommes de mécènes", a indiqué François Bayrou. Son avocat a précisé qu'il avait déposé une plainte pour "dénonciation calomnieuse" en février 2017.

De son côté, l'avocate de l'association, Florence Bourg, a dénoncé "des accusations très graves, qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites et qui ont des répercussions très sérieuses pour l'association". Selon elle, "il n'y a rien qui permette à François Bayrou de prouver ses accusations". "C'est une association bénévole, sans but lucratif, qui va se retrouver face au ministre de la Justice", a-t-elle affirmé, soulignant qu'elle serait attentive "au respect d'une parfaite égalité de traitement".