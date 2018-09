François Bayrou : "la majorité a besoin de voix libres, pas de corset"

Le président du MoDem François Bayrou a déclaré dimanche que "la majorité a besoin de voix libres, pas de corset", en clôture de l'université de rentrée de son mouvement. Il s'est exprimé après son invité Christophe Castaner pour un discours visant à rappeler l'unité entre le Modem et LREM.

"Le tsunami politique des présidentielles 2017 est un événement majeur. Ce n’est pas un accident ni une parenthèse. Les gens se sont tournés vers nous comme un ultime recours. Attention à ne pas oublier le renouvellement de ce pacte républicain", a-t-il dit. "Nous avons la charge de deux partis différents par leurs histoires, mais proches par leurs aspirations", a-t-il souligné, ajoutant que "plusieurs dizaines de députés membres du groupe en marche avaient été membres du MoDem dans leur histoire".

Le Modem avait depuis sa création en 2007 vocation à "faire lever une génération qui renouvelait le clivage droite gauche", a expliqué François Bayrou. Cette "proximité dans les aspirations nous oblige à parler non pas comme concurrents mais en co-responsables, chacun à sa place mais aussi chacun dans cette égale certitude de cette responsabilité. La majorité a besoin de voix libres qui s'expriment en son sein, pas de corset. Quand on est responsable, on a envie que tout soit carré, mais la liberté d'expression, de pensée est beaucoup plus fructueuse".

Citant l’affaire Benalla "qui ne méritait pas un tel barouf", l’urgence écologique, mais aussi les prochaines élections européennes, François Bayrou a adressé un conseil au président de la République : "La rentrée a été difficile. Tous les présidents, à un moment ou un autre, se sont sentis assiégés. Mais aujourd’hui, il faut rompre le siège en s’adressant plus souvent aux Français."