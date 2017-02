François Bayrou, futur Premier ministre d'Emmanuel Macron ? "Non, ce n'est pas à l'ordre du jour", répond le candidat

C’était sa première interview télévisée depuis l’annonce de son alliance avec François Bayrou. Emmanuel Macron était l’invité ce vendredi matin sur RMC de Jean-Jacques Bourdin, et le journaliste n’a pas manqué de lui demander quelles étaient les dessous du fameux accord et notamment si le président du Modem récupèrerait le poste de Premier ministre au cas où le leader d’"En Marche !" s’installerait à l’Elysée.

"Non, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour", a répondu Emmanuel Macron. "Ce n'est jamais bon de commencer à répartir les dépouilles et les trésors qu'on n'a toujours pas encore réussi à conquérir.

Je suis en campagne présidentielle, le choix qui a été fait par François Bayrou il y a deux jours est un moment important de cette campagne et de la vie politique".

L’ancien patron de Bercy a souligné cependant vouloir "une équipe ramassée, qui reflète ce que nous portons, c'est à dire à la fois le renouvellement de la vie politique, et donc des femmes et des hommes qui viennent de la société civile, des femmes et des hommes qui ont une expérience politique et qui reflètent le pluralisme de notre mouvement."

Emmanuel Macron a également rappelé la menace frontiste qui pesait sur l’élection présidentielle. "Le Front national est aux portes du pouvoir. Ce n'est pas une fiction, c'est un 21 avril prévu."