François Bayrou fustige la réforme de l'ISF

Invité sur Europe 1 ce lundi 2 octobre, François Bayrou a appelé au changement du budget 2018 sur ses points les plus controversés, dont l’exonération des signes ostentatoires de richesses, tels que les yachts, les lingots d’or ou encore les chevaux de course. "Le texte proposé est déséquilibré. L’argent qui s’investit dans les entreprises est protégé de la même manière que l’argent qui s’investit dans le luxe, dans l'hyper-confort et même dans les coffres-forts, puisque les lingots d'or eux-mêmes seraient exonérés", a rappelé le président du MoDem.

"Ceci n’est pas juste", a-t-il estimé.

"Le travail doit être fait" par les députés

"Il faut retrouver la logique qu’Emmanuel Macron a défendue devant les Français et dont je sais qu’il y était attaché puisque nous avons fait la campagne ensemble, cette réorientation de l’épargne des Français vers l’entreprise et non pas vers la rente, vers l’argent qui dort", a ajouté l'ex-ministre de la Justice. "Cette réorientation nécessaire et je suis certain que l’Assemblée nationale peut le faire".

En effet, pour François Bayrou, "le travail doit être fait" par les députés. Il veut donc que le texte soit amendé lors de son passage à l'Assemblée nationale. "C’est aux députés d’examiner- je suggère qu’ils le fassent s’agissant de mes amis et d’autres - ce qui dans cette exonération de l’ISF est réellement dirigé vers les entreprises, les usines, les start-up, vers l’activité économique qui sert à créer de l’emploi. Ce travail doit être fait", a insisté François Bayrou, dénonçant "une exonération générale et massive de l’ISF qui entre en collision avec la CSG sur les retraités par exemple".