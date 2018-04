François Bayrou a failli mourir le jour de son ralliement à En Marche

Ce dimanche 29 avril, BFMTV diffusera un reportage intitulé « Macron à l'Élysée : le casse du siècle ». Mardi 24 avril, le journaliste Jean-Baptiste Boursier était invité sur le plateau de C à vous pour parler de ce documentaire. A cette occasion, il a évoqué un passage du reportage dans lequel Laurence Haïm se souvient du jour où François Bayrou a rejoint En Marche. Quelques heures après l’annonce de son ralliement, le maire de Pau aurait vécu une mésaventure qui aurait pu très mal finir. Le soir même, François Bayrou a pris part à un dîner au QG d’Emmanuel Macron.

Le repas est arrivé à 22 heures.

« Ce n'est pas du tout de la blanquette de veau, c'est du saumon, des sushis », se souvient la journaliste Laurence Haïm. « On lui ressert du vin, il commence à manger et là, une arête ne passe pas. Il s'étrangle. Il se lève. Il est tout rouge. Et, il n'arrête pas de tousser ». A ce moment-là, Laurence Haïm commence à s'inquiéter : « Je me dis, ça y est, Bayrou vient de dîner à En Marche pour la première, il va s'écrouler sur la moquette. On va devoir gérer la crise, on a tué François Bayrou ». Mais finalement, il y a eu plus de peur que de mal…