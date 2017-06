François Bayrou et Marielle de Sarnez annoncent leur départ du gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La douane saisit plus d'un million d'euros en liquide dans le Doubs

Politique. Bayrou et Sarnez (MoDem) annoncent qu'ils quittent le gouvernement

France: plus d'un million d'euros dissimulés dans une voiture, deux frères d'origine libanaise interpellés

Acte terroriste à Bruxelles: la circulation des métros et des trains rétablie depuis 8h15 à la Gare Centrale

Elle va prendre la tête du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Sauf suprises, il n'y aura donc plus de MoDem au gouvernement.

Finalement, François Bayrou jette l'éponge. Alors que ses proches du MoDem comme Sylvie Goulard ou encore Marielle de Sarnez s'éloignaient du gouvernement; le ministre de la Justice n'avait aps l'intention de quitter son poste. Mis à mal par l'affaire des soupçons d'emplois fictifs au MoDem et par son coup de fil polémique à la rédaction de France Info, François Bayrou a annoncé à l'AFP son départ du gouvernement.

