François Bayrou : "à droite, il n'y a plus de repères"

Gérard Larcher : "Moi, je lui ai dit directement dans son bureau, beaucoup l’ont fait par communiqué. Je lui ai dit qu’il me semblait opportun de cesser cette candidature" explique ce proche de François Fillon sur France Inter. Mais "aujourd'hui, il n'y pas d’autre alternative (…) Il y avait urgence à prendre une initiative. Il fallait faire cesser le psychodrame."

François Bayrou : "Cet incroyable vaudeville, les portes qui claquent, les démissions (...) et puis les mises en accusations, et puis les ultimatums (...) tout ça, ça donne aux Français un sentiment incroyable de perte de contrôle, il n'y a plus de repère", a déclaré sur BFMTV François Bayrou, qui a regretté "la profonde décomposition des partis politiques et des courants politiques en France."

"On se comporte dans le monde des partis politiques traditionnels comme on ne l'oserait pas dans une association ordinaire, dans une ville ordinaire.

Il y a là quelque chose qui est profondément décourageant."

Luc Chatel : "Il n'y a plus de plan B. Il n'y a plus de place pour les états d'âme, ni pour les divisions" a expliqué sur RTL le président du Conseil national des Républicains. Ce dernier cherche désormais à "renouer avec les centristes" de l'UDI qui ont claqué la porte.

Valérie Debord : "La réalité, celle du mensonge de François Fillon face aux Français, elle ne s'est pas effacée d'un claquement de doigts" affirme l'élue LR sur France Info. "Il y aura une mise en examen le 15 mars, (…) on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas."