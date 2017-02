François Bayrou accuse Fillon d'être "sous l'influence des puissances d'argent"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"De très grandes sociétés multinationales se payent des hommes politiques, pour qu'ils les aident à ouvrir des portes, à se servir de leurs relations pour leurs intérêts" assure François Bayrou. "La responsabilité politique est une responsabilité qui normalement doit être mise à l'abri des intérêts." Et de poursuivre : "Si vous jetez un œil sur l'ensemble du champ politique, vous verrez que l'argent s'insinue partout, que de très gros moyens sont déployés. Tout ceci fait que la responsabilité d'un dirigeant est soupçonnée. La chose la plus importante à faire aujourd'hui, c'est reconstruire cette confiance-là".

Après s'être durement confronté, pendant des années, avec Nicolas Sarkozy, François Bayrou s'attaque désormais à François Fillon. Déjà très critique contre le candidat de la droite depuis plusieurs mois, le patron du Modem est encore plus sévère depuis le PenelopeGate. Ce mercredi sur France 2, il n'a pas hésité à accuser le candidat de la droite d'être "sous l'influence des puissances d'argent" avec une phrase assassine. "Jamais, dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent."

