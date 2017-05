François Baroin sera le chef de file LR aux législatives avec Matignon en ligne de mire

François Baroin est officiellement le nouveau chef de file des Républicains pour les élections législatives. La décision a été prise par le parti, réuni en bureau politique ce mardi 2 mai dans son siège parisien. Le sénateur de l'Aube et maire de Troyes a été désigné " chef de file du comité de campagne de la droite et du centre" en vue des scrutins du 11 et 18 juin.

François Baroin s'était déjà déclaré prêt juste après le premier tour et l'élimination du candidat François Fillon à assumer un rôle de ministre de cohabitation avec Emmanuel Macron en cas de victoire de ce dernier.

Les législatives sont "gagnables" selon ce dernier qui déclarait " Si les Français veulent une alternance sans équivoque, s’ils veulent tourner la page de Hollande et de Macron, (…) alors dans ce cas-là les Français choisiront un gouvernement de droite et de centre droit.

Et, dans ce cas-là, je suis disponible pour (…) diriger le gouvernement, sur la base de la volonté des Français". Le maire de Troyes a cependant exclu l'idée de faire partie d'une coalition "sous quelque forme que ce soit".

Selon la même source, le président de l'association des maires de France, restera quoi qu'il en soit sénateur mais "sera à Matignon en cas de victoire".

Il succèdera donc peut-être à François Mitterrand, Edouard Balladur ou encore Lionel Jospin.