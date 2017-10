François Baroin ne "veut plus participer" aux débats internes chez les LR

Y-a-t-il une forme de lassitude chez François Baroin ? Après une présidentielle cauchemar, le maire de Troyes a décidé de prendre ses distance avec les Républicains, dont la présidence devrait revenir, sauf surprise, à Laurent Wauquiez. "J'ai mené tous les combats de la droite depuis vingt-cinq ans. Aujourd'hui, je n'aspire à aucune responsabilité partisane et je ne veux plus participer à ces débats internes" affirme François Baroin au JDD. "Je ne parraine personne" pour la présidence du parti. "Et je n'aurai aucune position publique pour l'un ou l'autre.

C'est aux militants de décider."

Il souligne néanmoins qu'il votera "surement" au scrutin prévu les 10 et 17 décembre prochain. Mais, à l'instar de Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, l'ex-sénateur veut favoriser son ancrage local et éviter les combats politiciens au sein de sa formation.