François Baroin ne prendra pas la tête de LR après les législatives

François Baroin, désigné chef de file de la droite et du centre pour les législatives ne compte pas bringuer la présidence de LR après le scrutin des 11 et 18 juin. "Là, je fais le job, parce que ma famille politique en a besoin et parce que j'aime être sur le terrain, mener campagne. Mais je n'ai pas l'intention de concourir au congrès" à l’automne, annonce-t-il dans Le Figaro, ce mardi 30 mai.

Une nouvelle qui devrait probablement réjouir les autres prétendants à ce poste, dont certainement Laurent Wauquiez. Pour l’heure, en l’absence de véritable "président" au sens statutaire du terme, c'est Bernard Accoyer qui endosse le rôle de chef des Républicains. "Je mets toute mon énergie et toute ma patience à faire en sorte que l'édifice tienne debout. C'est le moins que l'on doive aux candidats pour les législatives. Et il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de patience", confie-t-il au Figaro.