François Baroin : "Je ne fais jamais le deuil avant la fin d'une partie"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Moscovici: la Première ministre Theresa May "a perdu son pari"

Royaume Uni: "surprise", mais le Brexit pas remis en cause, selon Edouard Philippe

Theresa May perd sa majorité avant de négocier le Brexit

Theresa May «a perdu son pari»

Divorce entre Raonic et Krajicek

Croissance: la Banque de France voit l'avenir un peu plus en rose

En savoir plus

Selon le sénateur et maire de Troyes, ce parti est "en réalité une mutation du Parti socialiste où 70 % des candidats sont originaires de gauche". "Nous avons des désaccords profonds", explique-t-il, avant de donner un exemple. "Nous refusons catégoriquement une augmentation spectaculaire de la CSG. C’est un impact direct pour les retraités", François Baroin.

Le dimanche 11 juin, le premier tour des législatives aura lieu en France. La dernière ligne droite. Pour l’heure, les sondages affirment que c’est le mouvement d’Emmanuel Macron, En Marche !, qui remportera largement cette élection. Cependant, Les Républicains ne se découragent pas. Invité de RTL ce vendredi matin, le chef de file LR pour les élections législatives, François Baroin, se montre confiant et veut encore croire à une victoire au premier tour pour son parti. "Je ne fais jamais le deuil avant la fin d'une partie", explique-t-il.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres