François Baroin sur les ministres de droite : "ce n'est pas une prise de guerre mais une prise d’otage"

Richard Ferrand : "Ce gouvernement est le gouvernent de la promesse tenue" martèle sur Europe 1 le tout nouveau ministre de la cohésion des territoires. "Promesse du renouvellement : elle est tenue ! Promesse du dépassement des clivages : elle est tenue ! Promesse de la parité : elle est tenue ! Promesse de l'efficacité par le recourt à un alliage entre l'expérience et la nouveauté : elle est tenue !".

Jean-Claude Mailly : Le secrétaire général de Force Ouvrière semble plutôt satisfait de la nomination de Muriel Pénicaud au Travail. "C'est quelqu'un que je connais, que j'ai connue au cabinet de Martine Aubry, qui a fait du public, qui a fait du privé, qui a été DRH dans des entreprises comme Danone où il y a un vrai dialogue social. Donc c'est quelqu'un, oui, qui a plutôt le bon profil" explique-t-il sur France Info. "Maintenant, quand on est ministre, on ne décide pas tout seul. Il y a un premier ministre, il y a le président" a-t-il néanmoins souligné.

François Baroin : sur RTL, l'ancien ministre a critiqué l'entrée au gouvernement de 3 élus LR. "Ils deviennent acteurs d’un programme qu’ils ont combattu il y a encore quelques jours", souligne-t-il. "C'est malin de la part d’Emmanuel Macron." Mais, selon lui, "ce n'est pas une prise de guerre mais une prise d’otage, ils sont très isolés". La nomination au gouvernement entraine-t-elle de facto l'exclusion du parti ? "C’est un départ, c’est un choix et je le regrette. Je ne fais pas le même choix politique", s'est contenté de préciser le nouveau leader des Républicains.

