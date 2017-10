François Baroin évoque son "possible retour" dans la vie politique nationale

Invité du Quotidien, l'émission de TMC, mercredi 25 octobre au soir, François Baroin a évoqué son possible retour dans la vie politique nationale. En effet, depuis les élections, l’ancien soutien de Nicolas Sarkozy à la primaire a délaissé son poste de sénateur pour se concentrer sur son mandat de maire de Troyes et la présidence de l’Association des maires de France. "Une page s’est tournée pour moi. Je me tiens à distance de toutes les affaires partisanes. C’est un choix, j’ai envie de me réinventer", a-t-il expliqué à Yann Barthès, confiant qu'il assume "[sa] part de responsabilité" dans l'échec de LR aux législatives, alors qu'il était "le chef de file".

Même s’il reconnaît qu’il a "peu de chances" d’être un jour Président, François Baroin ne ferme la porte à rien, n'exclut rien. Il affirme même que l'"une des causes", de son "possible retour" serait un rapprochement de LR avec le FN. "J’ai été de tous les combats de la droite de ces 25 dernières années contre le Front national. Tout ce qui de près ou de loin se rapprochera sous cette forme d’une coalition avec des gens du FN, je m’y opposerai de toutes mes forces", explique le soutien de François Fillon à la présidentielle, interrogé sur Laurent Wauquiez, favori pour la présidence de LR, et sur Nicolas Dupont-Aignan, qui veut rassembler les droites, du FN à la droite de LR.