François Baroin : "La démocratie, ce n'est pas un mercato gouvernemental"

Mais lors de ce meeting, les LR ont aussi voulu marquer les différences. Valérie Pécresse, qui a également prononcé un discours, a énuméré des "engagement précis : pas d'augmentation de la TVA, pas d'augmentation de la CSG, une baisse de 10 % de l'impôt sur le revenu de tous les Français, la défiscalisation des heures supplémentaire". Concernant la justice, c'est François Baroin qui s'est montré offensif. "Nous voulons le rétablissement des peines-plancher, le recrutement et le redéploiement de 10000 policiers et gendarmes, nous voulons la construction de 16000 places supplémentaires de prison".

Selon lui, lors de l'élection présidentielle, "les Français se sont prononcés contre l'extrême-droite, pas pour Emmanuel Macron". "Les raisons de sa victoire ne peuvent être oubliées", a-t-il souligné. "La tentative d'En Marche! de construire un seul bloc n'a aucun sens dans un système démocratique moderne. En Marche! prépare l'alternance de la confusion. Nous, nous voulons une alternance qui change le quotidien des Français, et c'est l'enjeu de ces élections car la situation de la France est grave", a-t-il indiqué.

En outre, il a fustigé la stratégie d'union prônée par Emmanuel Macron, qui a semé la confusion auprès des Républicains en nommant trois ministre LR, dont le Premier, Édouard Philippe. "La démocratie, ce n'est pas un mercato gouvernemental", a taclé François Baroin. "Ne nous y trompons pas, l'objectif d'En Marche! est de faire illusion, de faire croire que les divisions politiques d'hier n'ont plus court", a-t-lancé.

Il faut "reprendre le flambeau de progrès et de l'avenir", a déclaré le chef de file de son parti pour les élections de juin."Je vous propose de donner à la France une majorité claire de droite et du centre qui nous permettra de gouverner.

Près de 2 500 personnes sont venues assister au meeting national du parti Les Républicains le samedi 20 mai. Organisé au parc floral du bois de Vincennes à Paris, c'était le seul rassemblement national de campagne du parti de droite pour les législatives. A cette occasion, François Baroin a décidé de mettre le paquet. "L'élection présidentielle nous a blessés mais nous sommes toujours debout. Nous sommes les Républicains, et les Républicains ne marchent pas à genoux", a-t-il martelé.

