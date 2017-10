La France va reconnaitre le drapeau et l'hymne européen

Voilà de quoi mettre un terme à la polémique. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaitre officiellement le drapeau et l'hymne européen. "Au moment où certains en France, sont en train d'avoir des débats" pour enlever le drapeau européen, explique le président de la République, "je voulais dire que lors du prochain Conseil européen, je ferai la déclaration solennelle qui fera que la France rejoindrai 16 autres États qui l'on déjà fait et j'affirmerai officiellement que la France reconnait le statut de l'hymne européen et du drapeau européen."

Une manière "d'empêcher certains" de retirer le drapeau des institutions, référence à l'amendement des Insoumis, destiné à enlever la bannière de l'Assemblée nationale. Les réactions n'ont pas tardé, notamment de Florian Philippot qui a largement critiqué cette annonce sur Twitter.