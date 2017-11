Ils sont au total vingt-cinq, dont 15 femmes et quatre enfants, Érythréens, Éthiopiens et Soudanais. La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies. L’information a été confirmée par Pascal Brice, le directeur général de l'Ofpra (Office français de protection de réfugiés et apatrides) à l'issue d'une mission à Niamey, au Niger. Une liste de personnes repérées pour leur besoin de protection avait été présentée par le HCR à l'Ofpra.

Après une évaluation sécuritaire, les profils retenus obtiendront le statut de réfugié "très rapidement" après leur arrivée en France

Ces réfugiés, arrivés à Niamey le 11 novembre, devraient gagner l’hexagone "au plus tard en janvier", d’après le ministère de l'Intérieur. Dans un premier temps, ils seront hébergés en structures collective avant d’être réorientés. "C'est d'abord une manière de sauver des personnes qui sortaient d'un véritable enfer, avec des tortures, des viols, des enlèvements d'enfant" a affirmé Pascal Brice. Ce dernier a également estimé qu'il y a "une volonté très ferme de la France et de l'Europe de faire cesser ces traversées terribles de la Libye et de la Méditerranée".