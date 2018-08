La France se prépare à un Brexit sans accords

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chine - Afrique : "Il faut pousser la coopération sino-africaine à un niveau plus élevé"

Débordée, l'usine PSA Valenciennes ne tient plus le rythme et paralyse une autre usine à Sochaux

L'armée russe organisera en septembre ses plus grandes manoeuvres depuis la Guerre froide

US Open : Gasquet se qualifie pour le deuxième tour

En savoir plus

Ce lundi, Emmanuel Macron dans un discours à la conférence des ambassadeurs a expliqué vouloir que "l'accord se fasse d'ici la fin de l'année" et que "Le Gouvernement continue de travailler sur une hypothèse de conclusion positive des négociations"

C'est dans ce contexte que le Premier ministre a réunit les membres du gouvernement pour "faire le point sur la préparation du pays aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui sera effective le 30 mars 2019". Le gouvernement devra présenter dans les prochaines semaines un "projet de loi d'habilitation" qui devra être voté au Parlement afin d'autoriser le gouvernement à adopter par ordonnances "certaines de ces mesures" comme la facilitation du séjour de citoyens britanniques déjà présents en France ou encore permettre d'" assurer la plus grande fluidité possible des contrôles aux frontières lorsque le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers à l'Union européenne".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres