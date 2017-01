La France se prépare à affronter une importante vague de froid

La France va grelotter cette semaine. L’arrivée d’un anticyclone en provenance de Moscou va occasionner un froid quasi sibérien à partir de mardi sur tout le pays : les températures maximales n’excéderont pas – 5 °C dans le Nord-Est et – 1 °C ou – 2 °C dans Paris intra-muros.

En prévision, le gouvernement a annoncé samedi l’activation d’un "pilotage national quotidien" pour "anticiper au mieux les besoins supplémentaires", en particulier concernant l’hébergement des sans domicile fixe qui pourrait se faire dans des lieux publics si nécessaires (gymnases, salles communales, etc.).

Le premier ministre Bernard Cazeneuve a souhaité que soit "établi avec les préfets un bilan quotidien des besoins" et il a annoncé la mobilisation "de surcroît de la sécurité civile, la police et la gendarmerie, ainsi que des sapeurs-pompiers pour le repérage et la mise à l'abri des personnes concernées".

La persistance du froid met sous tension le Réseau de transport d’électricité (RTE), alors que plusieurs réacteurs nucléaires sont à l'arrête. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité pourrait être contraint de déclencher dès mardi des mesures exceptionnelles envisagées pour répondre aux besoins d'électricité de la France face à cette vague de froid. Cela commencera par des alertes par SMS, via l’application Eco2mix, pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe, entre 8 heures et 13 heures puis entre 18 heures et 20 heures.

RTE compte aussi sur les importations des pays voisins (Allemagne, Italie, Belgique, Espagne) et sur des effacements de consommation d’usines très consommatrices pour éviter la mesure la plus contraignante : des délestages ciblés - c'est-à-dire des coupures de courant momentanées dans certaines zones.