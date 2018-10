France : rebond de la croissance à 0,4% au troisième trimestre 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A Dubaï, un ministre israélien plaide en arabe pour "la paix et la sécurité"

La course à la succession d'Angela Merkel s'ouvre en Allemagne

Tempête en Italie : huit morts et des écoles fermées

NBA : Klay Thompson (Warriors) prend feu et bat le record de tirs à 3 pts

Meurtre Khashoggi: nouvel entretien entre le procureur saoudien et celui d'Istanbul

Tempête en Italie : neuf morts et des écoles fermées

En savoir plus

Ces données sont malheureusement inférieures aux dernières prévisions de l'institut. Même chose pour la Banque de France de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) qui tablaient sur une croissance de 0,5% entre juillet et septembre.

Enfin une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et son gouvernement ?. La croissance économique a rebondi en France au troisième trimestre. Elle vient d'atteindre 0,4%, contre 0,2% aux deux trimestres précédents.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres