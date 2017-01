France : les ménages retrouvent le moral

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour établir cet indice, l'Insee interroge les ménages sur leur situation personnelle et sur leur perception de l'évolution économique en général. L‘indicateur est un élément clé pour évaluer le niveau à venir de la consommation, moteur important de la croissance en France avec l'investissement.

"Les ménages estimant qu'il est opportun d'épargner sont plus nombreux : le solde correspondant regagne les cinq points perdus en décembre", complète les économistes. En ce qui concerne le chômage, les craintes s'estompent peu à peu. En effet, le solde d'opinion a diminué de trois points, après une forte réduction depuis octobre dernier.

En janvier, l'indicateur de confiance des ménages français dans l'avenir a augmenté d'un point par rapport au mois dernier, atteignant ainsi le seuil des 100 points, indique ce vendredi 27 janvier l'Insee. Il atteint donc son plus haut niveau depuis 10 ans. Dans le détail, l'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle future a gagné trois points. "[Il] retrouve son niveau moyen de longue période, qu'il n'avait pas atteint depuis septembre 2007", souligne l'institut. Le solde d'opinion sur leur capacité d'épargne gagne un point.

