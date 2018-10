La France lance le projet d'un porte-avions de nouvelle génération, prévu pour l'horizon 2040

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Entre 25 et 34 ans, une femme sur cinq dit avoir subi un rapport sexuel forcé ou une tentative

En savoir plus

Le coût de ce projet est estimé entre 5 et 7 milliards d'euros. Le futur porte-avions devrait être livré à l'horizon 2040 et se maintenir en service jusqu'en 2080.

Cependant, un porte-avions à propulsion nucléaire permettrait également de maintenir une "filière d'excellence" française et de disposer d'une meilleure disponibilité selon l'entourage de la ministre des Armées.

La question de la propulsion est toujours en suspens. Si la propulsion nucléaire permet de disposer d'une force de frappe stratégique majeure, son coût et le temps de conception sont considérablement plus élevés.

Florence Parly a annoncé lors du salon du secteur naval de défense Euronaval que la France allait lancer le programme visant à remplacer le Charles-de-Gaulle dont le retrait est prévu pour 2040. Ce programme prévoit une phase d'études de 18 mois pour dessiner l'architecture du navire et établir les bases de l'organisation industrielle nécessaire à sa production.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres