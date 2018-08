France : l'inflation en nette augmentation

L'Insee a communiqué aujourd'hui des chiffres attestant d'une nette hausse de l'inflation. Les prix à la consommation sont en hausse de 2,3% pour le mois de juillet, sur un an. Ceci représente 0.3 points de plus que le mois précédent.

Cette augmentation serait dûe, en partie, à l'accélération des prix de l'énergie. Dans son communiqué, l'Insee a déclaré que "Cette inflation plus soutenue résulte essentiellement d'une accélération sur un an des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, de ceux des services et du tabac".