France : une hausse de 6,5% des demandes d'asile en 2016

Un peu plus de 85 000 demandes d'asile ont été enregistrées en 2016 en France, selon l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides). "Cela représente une hausse de 6,5%" sur un an, a précisé Pascal Brice, directeur général de l'Ofpra. En 2015, 80 000 demandes avaient été enregistrées (soit +24% par rapport à 2014).

Ces chiffres ne comprennent pas les personnes qui n'ont pas encore déposé leur dossier à l'Ofpra. Aucun chiffre n'a été communiqué à ce sujet mais l'an dernier, 25% des demandes d'asile enregistrées en préfecture ont été renvoyées vers un autre pays européen (règlement "Dublin", qui laisse la prise en charge des demandeurs d'asile aux pays de première arrivée dans l'UE), selon l'association d'assistance aux migrants Cimade. De ce fait "on est plutôt autour de 100.000 demandes, un niveau historique", remarque Gérard Sadik, de cette association.

"Des proportions respectables"

L'augmentation reste "dans des proportions totalement acceptables pour notre pays", a jugé ce jeudi le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Deux ans après le début de la crise migratoire, l'Allemagne a enregistré 280.000 demandes l'an dernier, en baisse des deux tiers.

Le "taux d'accord" (soit les demandeurs obtenant l'asile) a augmenté, passant de 31% en 2015 à 38% l'an dernier, dont 29% accordés par l'Ofpra, le reste provenant des recours devant la cour d'appel (CNDA). Cette progression est notamment liée "aux nationalités des demandeurs d'asile", a précisé Pascal Brice. "Cinq pays ont représenté 40% de la demande", avec "entre 5 et 6.000 dossiers chacun" : l'Albanie - qui est pourtant sur la liste des pays dits "d'origine sûre" -, la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan, déchirés par des conflits, ainsi qu'Haïti. Les Syriens obtiennent l'asile "à 97% environ", les Afghans à "plus de 80%", les Soudanais avec un sur deux cas environ.

