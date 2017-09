La France et l'Allemagne condamnent "une stratégie d'intimidation" de la Russie

Paris et Berlin haussent le ton. Réunis à Tallin, la France et l'Allemagne ont condamné les manœuvres russes Zapad-2017 (Ouest-2017 en russe) prévues la semaine prochaine aux frontières de l’Union européenne et de l’Otan, qui seraient au coeur d'une "stratégie d’intimidation" de Moscou, d'après Florence Parly, ministre de la Défense française.

Selon son homologue Ursula Von Der Leyen, "il est indiscutable que nous allons assister à une démonstration de capacités et de pouvoir des Russes" à l’occasion de cet exercice.

"Celui qui douterait de cela n’a qu’à regarder le nombre élevé de forces qui participent à l’exercice Zapad : plus de cent mille", a-t-elle poursuivi

100000 ? Un tel nombre serait légal en vertu des traités internationaux sur les exercices militaires, mais nécessiterait la présence d'observateurs internationaux. Le Kremlin avance, de son côté, le nombre de 12.700 soldats russes et bélarusses qui participeraient à cet exercice. C’est la première fois qu’un pays majeur de l'Otan cite l’estimation du nombre de participants jusqu’ici donnée par les pays baltes, parfois considérés comme alarmistes en raison de leur histoire difficile avec le puissant voisin russe. L’Otan a prévenu qu’elle serait vigilante avec ces manœuvres russes. Le traité fondateur de l’Otan prévoit qu’en cas d’agression contre un pays de l’Alliance, tous les autres membres voleront à son secours.