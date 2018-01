France : les demandes d’asile ont augmenté de 17% en 2017

C’est un niveau "historique". Plus de 100.000 demandes d'asile ont été enregistrées en France en 2017, selon Pascal Brice, le directeur général de l'Ofpra. Il s’agit d’une augmentation de 17%. Le "taux d'accord" (soit les demandeurs devenant réfugiés) a fléchi, passant de 38% en 2016 à 36% l'an dernier, dont 27% accordés par l'Ofpra (soit près de 43.000 personnes), le reste provenant des recours devant la cour d'appel (CNDA).

De nombreux dossiers ont été déposés par les ressortissants albanais (7.630 demandes, soit une hausse de 66%). L'Ofpra n'a accordé sa protection qu'à 6,5% de ces demandeurs. Ces demandes ont été suivies par celle des réfugiés issus de l’Afghanistan (5.987 demandes soit +6%). Viennent ensuite les ressortissants d'Haïti (stable à 4.934), puis les Soudanais (-24% à 4.486), et les Guinéens qui ont été 3.780 à solliciter l'asile (+62%). La hausse concerne aussi les ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment des Ivoiriens dont le nombre a plus que doublé (3.243), les ressortissants de République démocratique du Congo (+15% à 2.941) et les Algériens (+24% à 2.456).